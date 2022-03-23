aA
В возрасте 84 лет скончалась бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Об этом сообщает CNN.
Madeleine Albright
Madeleine Albright
© AFP / Scanpix

Представитель госдепартамента сообщил журналистам, что Олбрайт скончалась от рака.

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт стала первой женщиной во главе внешнеполитического ведомства Штатов при президенте Билле Клинтоне. Олбрайт — сторонница жесткого курса США в международных отношениях, выступала за усиление позиций США в НАТО, за всемерную защиту интересов США, не останавливаясь и перед применением военной силы.

Свободно владела английским, русским, чешским и французским; читала по-польски и сербо-хорватским.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijos raidos scenarijai: ukrainiečių valdžios atstovas mato du labiausiai tikėtinus variantus

Delfi Plius Birutė Saulytė

Talentingas rašytojas, kurį apibūdindavo kaip žiaurų ir pašaipų: kas tas Vonnegutas, parašęs apie karo skerdyklą?

Delfi Plius The Economist

Blogiausia, kas gali nutikti: kokie ženklai parodytų NATO, kad Rusijos niekas nesustabdys

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Logiškai nepaaiškinamas dvilypumas pribaigia slavų vienybę: kas galima rusams, „broliams“ griežtai draudžiama

Delfi Plius Gabrielė Grinkaitė

Ne visos kruopos vienodai vertingos: norint išsirinkti tikrai sveikas, dėmesį reikia atkreipti į du skaičius

Delfi Plius Karolis Kasperas

Slaptasis karas, kuris pakeitė Rusijos istoriją: tikėjęsis greitos pergalės, Kremlius Čečėnijoje patyrė košmarą

Delfi Plius Marc Champion

„Net moderniausi Rusijos tankai pasirodė bejėgiai“: Maskva gali keisti taktiką

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

„Kroviniai 200“: kas yra tie Ukrainoje likviduoti rusų generolai ir kiti aukštus postus užimantys kariškiai?

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

TOP новостей

Репортаж из Украины: матери погибших российских военных до сих пор не верят в происходящее

Украинский доброволец Игорь Папкович до войны работал...

Вице-министр здравоохранения: от масок в помещениях должны отказаться с апреля (5)

Вице-министр здравоохранения Литвы Аушра...

Война в Украине. ЕС выделит 3,4 млрд евро принимающим беженцев странам, США - военные РФ совершали военные преступления

Российская агрессия против Украины продолжается уже...

Ignitis больше не будет покупать газ у "Газпрома" (2)

После заявления российского президент о том, что...

В Литве предлагается приравнять георгиевскую ленту и символ Z нацистским и коммунистическим символам

Депутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас...