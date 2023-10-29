Умер звезда сериала "Друзья" американский актер Мэттью Перри

Звезда "Друзей" был найден мертвым в субботу в гидромассажной ванне в своем доме в Лос-Анджелесе . Следов насильственной смерти обнаружено не было, рассказали изданию источники в правоохранительных органах.

Со своей стороны, онлайн-портал TMZ , ссылаясь на источники сообщил, что Перри, предположительно, утонул. На месте не было найдено наркотиков. Позднее портал уточнил, что актер вернулся домой после игры в пиклбол, вскоре после этого он отправил своего помощника с поручением. Когда тот вернулся примерно через два часа, то обнаружил Перри без сознания и вызвал службу спасения.



Мэттью Перри родился в штате Массачусетс 19 августа 1969 года, вырос в Канаде. Его мать Сьюзанн Мари Моррисон была пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо, а отец Джон Беннетт Перри - актером. Родители Мэтью Перри разошлись, когда ему был год.

В мемуарах актер рассказывал о многолетней борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. У него диагностировали перфорацию желудочно-кишечного тракта. В течение двух недель он находился в коме, а после многочисленных операций был вынужден многие месяцы ходить с калоприемником. Перри 15 раз проходил реабилитацию, чтобы избавиться от зависимостей. По его словам, в итоге ему это удалось.

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