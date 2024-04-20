Умер мужчина, поджегший себя у здания суда в Нью-Йорке, где шел процесс над Трампом

Как сообщают NBC и CNN, мужчину доставили в госпиталь в критическом состоянии, вскоре он скончался. Перед самосожжением он разбрасывал вокруг себя прокламации конспирологического содержания.

Позднее руководители нью-йоркской полиции провели краткую пресс-конференцию и сообщили, что его зовут Максвелл Азарелло. Мужчина 1987 года рождения жил в городе Сент-Огастин, штат Флорида. Судя по всему, он прибыл в Нью-Йорк после 13 апреля, и его семья не знала об этом. Горючая жидкость, которой он облил себя, представляла собой чистящее средство на спиртовой основе.

По словам официальных лиц, маловероятно, что он пытался напасть на какого-то человека или группу людей. Они полагают, что Азарелло сподвигли на этот поступок именно его конспирологические взгляды.