Умер Марк Марголис — актер, сыгравший Гектора Саламанку в сериале "Во все тяжкие"

«К огромному сожалению, она многие годы провела в доме престарелых во Флориде после инсульта, — вспоминал актер. — Мы к ней ездили, и она не могла говорить. Но она очень бурно реагировала, когда мы заходили к ней в комнату, и левой стороной рта она всегда производила такие движения, как будто жевала табак, выпячивала губы. Так что я у нее это позаимствовал».