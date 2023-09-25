Умер глава мафиозного клана "Коза ностра"

Национальное итальянское информационное агентство ANSA объявило о его смерти в ночь на 24 сентября. Мэр Аквилы Пьерлуиджи Бьонди подтвердил смерть Денаро в больнице "после обострения болезни".
Бьонди сказал, что смерть мафиози "ставит точку в истории насилия и крови", поблагодарив персонал тюрьмы и больницы за "профессионализм и человечность".
В январе 61-летний Денаро, который скрывался с 1993 года, был задержан в частной клинике в Палермо, где он периодически проходил лечение от опухоли под вымышленным именем Андреа Бонафеде.
В августе его перевели из тюрьмы строгого режима в Аквиле и поместили в городскую больницу Сан-Сальваторе, поскольку состояние его здоровья ухудшилось и было "несовместимо" со строгим тюремным режимом.