Умер глава мафиозного клана "Коза ностра"

 
bbcrussian.com
Matteo Messina Denaro
Matteo Messina Denaro
ФОТО: Reuters / Scanpix

После продолжительной онкологической болезни умер 61-летний "последний крестный отец" глава сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, сообщает Gardian.

Национальное итальянское информационное агентство ANSA объявило о его смерти в ночь на 24 сентября. Мэр Аквилы Пьерлуиджи Бьонди подтвердил смерть Денаро в больнице "после обострения болезни".

Бьонди сказал, что смерть мафиози "ставит точку в истории насилия и крови", поблагодарив персонал тюрьмы и больницы за "профессионализм и человечность".

В январе 61-летний Денаро, который скрывался с 1993 года, был задержан в частной клинике в Палермо, где он периодически проходил лечение от опухоли под вымышленным именем Андреа Бонафеде.

В августе его перевели из тюрьмы строгого режима в Аквиле и поместили в городскую больницу Сан-Сальваторе, поскольку состояние его здоровья ухудшилось и было "несовместимо" со строгим тюремным режимом.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии