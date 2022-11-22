Общественный деятель, диссидент, Герой Украины и сын командующего Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) Юрий Шухевич умер на 90-м году жизни в Германии, где находился на лечении. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил мэр Львова Андрей Садовый и подтвердила жена Шухевича.

"В возрасте 89 лет отошел к вечности Юрий Шухевич - Герой Украины, диссидент, член Украинской Хельсинской Группы. Вечная Память великому украинцу", - написал Садовый.

Шухевич родился в 1933 году в селе Оглядов Львовской области. Начиная с 1949 года он провел в общей сложности почти 30 лет в ссылках, тюрьмах и лагерях СССР, в том числе за диссидентскую деятельность. В ссылках и заключении Шухевич потерял зрение.

Общественная деятельность Шухевича

В 1989 году Шушхевич вернулся во Львовскую область и через год организовал Украинскую национальную ассамблею (УМА), которую возглавлял до 1994 году.

В 2006 году президент Украины Виктор Ющенко своим указом присвоил ему звание героя Украины - "за гражданское мужество, многолетнюю общественно-политическую и правозащитную деятельность во имя обретения независимости

Украины". По итогам выборов 2014 года Шухевич стал народным депутатом Украины VIII созыва.

Россия в 2018 году ввела против Шухевича санкции. В российской официальной риторике отца Шухевича нередко ставят в один ряд со Степаном Бандерой, обвиняя в коллаборационизме в годы Второй мировой войны. В России ОУН-УПА признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.