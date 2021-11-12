Де Клерк руководил ЮАР с 1989 по 1994 год. В 1990 году он легализовал партии, выступавшие против апартеида, после чего из тюрьмы был освобожден самый известный диссидент в стране и борец с дискриминацией темнокожего населения Нельсон Мандела.
В 1993 году де Клерк разделил Нобелевскую премию мира с Манделой.
В 1994 году в стране состоялись многопартийные выборы, на которых партия Манделы одержала победу, и он возглавил страну.
Фонд де Клерка сообщил, что бывший президент умер в своем доме в Кейптауне, ему было 85 лет.
В этом году у бывшего президента был диагностирован рак.
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