Умер бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари

«Мартти Ахтисаари верил в человечество, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь. Он был президентом в эпоху перемен, которая привела Финляндию в глобальную эру ЕС», — приводит канцелярия слова Ниинистё.
Ахтисаари занимал пост президента Финляндии с 1994 года по 2000 год.
В качестве переговорщика и посредника он выступал во многих военных конфликтах, создал организацию по мирному посредничеству CMI.
В 2008 году за свою деятельность Ахтисаари получил Нобелевскую премию мира.
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