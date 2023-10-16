Умер бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари

 
bbcrussian.com
Martti Ahtisaari
Martti Ahtisaari
ФОТО: Reuters / Scanpix

86-летний Ахтисаари умер в понедельник в 06:40 (совпадает с московским), сообщила канцелярия действующего президента Финляндии Саули Ниинистё.

«Мартти Ахтисаари верил в человечество, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь. Он был президентом в эпоху перемен, которая привела Финляндию в глобальную эру ЕС», — приводит канцелярия слова Ниинистё.

Ахтисаари занимал пост президента Финляндии с 1994 года по 2000 год.

В качестве переговорщика и посредника он выступал во многих военных конфликтах, создал организацию по мирному посредничеству CMI.

В 2008 году за свою деятельность Ахтисаари получил Нобелевскую премию мира.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии