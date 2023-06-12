По данным прессы, Берлускони скончался в миланской больнице "Сан-Раффаэле".

В апреле политик был госпитализирован с легочной инфекцией, связанной с хронической лейкемией.

Сильвио Берлускони - медиамагнат, один из богатейших людей Италии и долгожитель итальянской политики, дольше всех в стране проработавший на посту премьер-министра.

Политическую и бизнес-карьеру Берлускони сопровождали многочисленные скандалы, а его высказывания нередко становились объектом резкой критики. Как пишут итальянские СМИ, противоречивая фигура этого политика вызывает у итальянцев либо восхищение, либо презрение.

Сильвио Берлускони: актер, бизнесмен, политик и любовник

Впервые Берлускони стал главой правительства Италии в 1994 году - всего через два месяца после основания партии "Вперед, Италия". Сейчас партия является членом правящей коалиции, а сам Берлускони с сентября прошлого года заседает в Сенате XIX созыва.