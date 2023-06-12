aA
На 87-м году жизни умер Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, сообщают итальянские средства массовой информации.
Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi
© Sipa / Scanpix

По данным прессы, Берлускони скончался в миланской больнице "Сан-Раффаэле".

В апреле политик был госпитализирован с легочной инфекцией, связанной с хронической лейкемией.

Сильвио Берлускони - медиамагнат, один из богатейших людей Италии и долгожитель итальянской политики, дольше всех в стране проработавший на посту премьер-министра.

Политическую и бизнес-карьеру Берлускони сопровождали многочисленные скандалы, а его высказывания нередко становились объектом резкой критики. Как пишут итальянские СМИ, противоречивая фигура этого политика вызывает у итальянцев либо восхищение, либо презрение.

Статьи по теме:
Ящик водки от Путина и душевное письмо Берлускони. В Италии разгорелся скандал из-за России и Украины
Сильвио Берлускони заявил, что "разочарован" в Путине

Сильвио Берлускони: актер, бизнесмен, политик и любовник
Впервые Берлускони стал главой правительства Италии в 1994 году - всего через два месяца после основания партии "Вперед, Италия". Сейчас партия является членом правящей коалиции, а сам Берлускони с сентября прошлого года заседает в Сенате XIX созыва.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Хуже только в Испании: засуха и низкие закупочные цены бьют по литовскому производителю зерна

По мнению экспертов, из-за худших в Европе...

Российский пилот Мишов находится под наблюдением пограничников Литвы: что дальше?

Незаконно прибывший в Литву лейтенант российских войск...

Olga Skabejeva Vladimiras Solovjovas

Генпрокуратура Литвы берется за российских пропагандистов Соловьева, Скабеевой и Красовского

После того как председатель парламентского Комитета по...

На литовском взморье загорелся лес: пожар в Смильтине ликвидирован

В понедельник на литовском взморье в Смильтине...

Эфир Delfi c экс-премьером Литвы Гедиминасом Киркиласом

Досрочные выборы в Литве не состоятся. Сейм не...