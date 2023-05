О смерти писателя сообщила его жена, также писательница Изабель Фонсека. По ее словам, он скончался от рака пищевода в своем доме в Лейк-Уэрте, штат Флорида, в пятницу.

Эмиса считают одной из ключевых фигур британской литературы 1980-х годов наряду с Салманом Рушди, Иэном Макьюэном и Джулианом Барнсом.

Эмис закончил Оксфордский университет и работал в литературном приложении газеты Times, прежде чем написать свой первый роман "Записки Рэйчел", который вышел в 1973 году и получил литературную премию Сомерсета Моэма.

В дальнейшем он стал автором еще 14 художественных романов, включая "Деньги" о режиссере рекламных роликов с сомнительными моральными принципами. Этот роман литературные критики до сих пор называют одной из самых значимых современных британских книг.

В 2000 году Эмис выпустил мемуары под названием "Опыт", в которых поделился мыслями о смерти отца, также знаменитого писателя Кингсли Эмиса.

Книгам Мартина Эмиса были свойственны мрачный юмор и сатира. Он также часто возвращался к теме Холокоста на протяжении всей своей карьеры, а кроме того был известен своими публичными комментариями о текущих событиях и политике.

Эмис также пробовал себя в публицистике. В 2002 году вышло его документальное произведение"Сталин. Иосиф Грозный", в котором он рассматривает, как Сталин строил тоталитарное общество, опираясь на методы террора, голода и уравнивания населения.

По-английски книга называется Koba the Dread: Laughter and the Twenty Million ("Коба Грозный: смех двадцати миллионов") - отсылка к прозвищу Сталина,"Коба", и числу жертв его репрессий по оценке британского историка Роберта Конквеста.

Последний роман Эмиса "История изнутри" был опубликован в 2020 году.

"Трудно представить себе мир без Мартина Эмиса. Он был королем - выдающимся стилистом, суперкрутым, блестяще остроумным, эрудированным и бесстрашным писателем и поистине замечательным человеком", - сказала редактор Эмиса из британского издательства Vintage Books Михаль Шавит.

"Он был настолько значимым, он сформировал мировоззрение у множества читателей и писателей за последние полвека", - добавила Шавит.

Издательство Penguin Books опубликовало следующее сообщение: "Мы опустошены смертью нашего автора и друга Мартина Эмиса. Наши мысли со всей его семьей и близкими, особенно с его детьми и женой Изобель. Он оставляет огромное наследие и неизгладимый след в британском культурном ландшафте, и его будет очень не хватать".

В твиттерr-аккаунте Букеровской премии написано: "Мы опечалены известием о смерти Мартина Эмиса, одного из самых известных и обсуждаемых писателей за последние 50 лет. Наши мысли с его семьей и друзьями".