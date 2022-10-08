В своем объявлении компания называет марку "подарком" президенту РФ Владимиру Путину на его 70-летие. На марке будут изображены персонажи, похожие на героев фильма "Титаник", стоящие с распростертыми руками на краю разрушенного моста через Керченский пролив, сама она будет называться "Крымский мост - на бис!".