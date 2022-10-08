aA
Главная почтовая организация Украины "Укрпочта" анонсировала выпуск марки с разрушенным Крымским мостом.
В своем объявлении компания называет марку "подарком" президенту РФ Владимиру Путину на его 70-летие. На марке будут изображены персонажи, похожие на героев фильма "Титаник", стоящие с распростертыми руками на краю разрушенного моста через Керченский пролив, сама она будет называться "Крымский мост - на бис!".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист о космических ценах: война в Украине - только треть проблемы
В том, что цены на электричество поднялись до...
Крымский мост частично обрушился после взрыва погибли три человека (2)
На железнодорожном мосту через Керченский пролив...
Украинец надолго запомнит ласки известной вильнюсской проститутки
Украинец, который после работы познакомился в районе...
Глава МО Германии: мы должны оценить угрозы Германии в адрес Литвы и быть готовы к реагированию
В Литве 8 октября с визитом находится министр обороны...
"Шедевр диверсии". Как могли организовать взрыв на Крымском мосту и чем он грозит (2)
В результате взрыва на Керченском мосту, который ведет...