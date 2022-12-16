В "Укрэнерго" говорят, что массированный ракетный обстрел Украины в пятницу привел к системной аварии, которая в свою очередь не позволяет ни вырабатывать достаточно энергии, ни распределять ее.

Повреждены тепловые электростанции, гидроэлектростанции, магистральные электроподстанции, говорится в сообщении компании.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ходе последней российской атаки на критическую инфраструктуру повреждены несколько объектов энергетики на востое и юге страны.