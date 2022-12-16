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Компания "Укрэнерго" объявила о чрезвычайной ситуации. Как объясняют энергетики, такой режим вводится, когда у компании нет технической возможности обеспечить светом по меньшей мере 50% потребителей.
Ukraina, Kijevas
Ukraina, Kijevas
© AP / Scanpix

В "Укрэнерго" говорят, что массированный ракетный обстрел Украины в пятницу привел к системной аварии, которая в свою очередь не позволяет ни вырабатывать достаточно энергии, ни распределять ее.

Повреждены тепловые электростанции, гидроэлектростанции, магистральные электроподстанции, говорится в сообщении компании.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ходе последней российской атаки на критическую инфраструктуру повреждены несколько объектов энергетики на востое и юге страны.

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bbcrussian.com
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