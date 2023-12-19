"Укрэнерго": из-за непогоды обесточены 132 населенных пункта, больше 100 – более суток

В то же время из-за технических повреждений обесточены потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 432 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных, добавили в компании.

В "Укрэнерго" также заявили, что потепление продолжает влиять на уровень потребления электроэнергии. В понедельник, 18 декабря, на улице было более чем на 4°C теплее, чем в предыдущий рабочий день - пятницу, 15 декабря (4,2°C против -0,2°C). Соответственно, суточный максимум потребления 18 декабря был утром и на 3,4% ниже, чем 15 декабря.