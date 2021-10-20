Украину накрывает третья волна ковида: небывало высокая смертность и регионы, закрытые на карантин

В последние дни Украина преодолела отметку в 16 тыс. новых случаев коронавируса в день, ежедневно в больницы попадают несколько тысяч пациентов с Covid-19, а умирают - несколько сотен. 19 октября от ковида умерли 538 человек. Это новый максимум ежедневной смертности в стране.

Врачи предупреждают, что пик третьей волны еще не пройден, и самое тяжелое впереди.

Смертельная "Дельта"

Темпы распространения коронавируса на Украине сейчас очень высоки. Только за прошедшую неделю заболели 105 тыс. человек, что на 11% больше, чем неделей ранее. За семь дней ковид стал причиной смерти 2,3 тыс. украинцев, что на 22% больше, чем за неделю до этого, говорит главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Смертей от Covid-19 в стране больше, чем во время первой волны. Одной из причин этого считается распространение штамма "Дельта".

"Большинство случаев коронавируса сейчас вызвано именно этим новым штаммом. Он есть уже во всех областях. Он более заразный, быстрее распространяется, люди тяжелее болеют", - говорит Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины.

Хотя украинский Минздрав утверждает, что ситуация с ковидом под контролем, врачи в Харькове, Одессе и Черновцах говорят о переполненных медицинских учреждениях.

"Выписали пятерых, поступили пять, умерли три. На аппаратах СРАР (СИПАП, аппарат для неинвазивной вентиляции легких) - 18 человек. В работе все СРАР-аппараты, какие есть. Скоро диван в коридоре будет за счастье", - говорит Иван Черненко, врач из города Раздельная в Одесской области.

Он рассказывает о жестких решениях, которые приходится принимать при госпитализации. В больницу кладут только пациентов с действительно тяжелыми случаями, с низкой сатурацией - и только при условии, если будут места.

Волонтерка Леся Литвинова, которая возглавляет благотворительный фонд "Свои", прошлой зимой помогала с кислородом больным ковидом. Во время новой волны ее телефон не замолкает.

"Три звонка из четырех - из Харькова. Мест нет. Нигде. Никаких. Скорые не успевают приезжать. Сатурация 30, сатурация 20 (при норме 95 - Би-би-си). Никто не может помочь. Никакие деньги, никакие связи., никакие звонки. Система не справилась. Умирать придется дома", - пишет Леся в соцсетях и призывает людей быть осторожными.

По ее наблюдениям, в других регионах ситуация не лучше: люди ищут и кислород и места в реанимациях.

Тем временем в министерстве здравоохранения говорят, что всё под контролем и загруженность коек в ковидных больницах на уровне 50-60%.

"Перегруженности коек у нас не наблюдается. Но действительно есть точечные проблемы, когда у нас рушатся маршруты госпитализации пациентов, и мы видим точечные перегрузки больниц, которые или охватывают значительную часть области, или туда было одновременно госпитализировано большое число людей", - говорит главный санитарный врач Игорь Кузин.

Украина краснеет

С понедельника, 18 октября, к "красным зонам", где ситуация с распространением коронавируса наиболее тяжелая, причислены Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области.

Здесь должны закрыть все магазины, кроме продуктовых, аптек и автозаправок. Не будут работать торговые центры, кафе, кинотеатры, прекращены концерты и другие массовые мероприятия.

Однако для вакцинированных посетителей будут делать исключения. То есть если, например, все работники ресторана и все гости сделали прививки, такой ресторан может работать.

При этом с 23 сентября на всей территории Украины введен "желтый" уровень эпидемиологической угрозы, согласно которому в числе прочего ограничивается наполняемость залов во время массовых мероприятий и в фитнес-центрах.

Новые карантинные ограничения начали действовать также во Львове. Отныне не привитые от ковида жители не смогут посещать спортивные залы, кинотеатры и театры. До этого "красной" стала Херсонская область.

Но зон с красным уровнем опасности на Украине в ближайшее время может стать еще больше, говорит Игорь Кузин. По его словам, это произошло из-за легкомысленного отношения людей к прививкам.

"Эта ситуация не оставила никакого другого выхода, кроме как усилить ограничительные меры. Не исключено, что красный уровень эпидемиологической опасности могут также установить и в других областях, поэтому именно сейчас у каждого региона Украины есть выбор: сделать прививку или и дальше жить в режиме усиленных противоэпидемических правил", - подчеркнул главный санитарный врач.

С 21 октября жители "красных зон" не смогут ездить в другие регионы на общественном транспорте без документов о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на Covid-19.

Каким образом документы будут проверять в поездах и автобусах, пока непонятно. В Минздраве говорят, что будут работать сотни мобильных групп из сотрудников правоохранительных органов, которые и должны выборочно проверять пассажиров.

Какой будет процедура и планируется ли высаживать людей, если, например, у них нет сертификата о вакцинации, не сообщается.

Пандемия непривитых

Происходящее сейчас на Украине называют пандемией непривитых. Большинство людей в больницах - это те, кто не прошел вакцинацию. Таких 97%.

"Фразой дня стали слова - когда выпишусь, обязательно вакцинируюсь", - рассказывает о работе в ковидном отделении врач Черненко.

Однако процесс вакцинации в стране пока проходит очень медленно.

По последним данным, частичную вакцинацию прошли около 19% населения, а полную - около 15% (6,4 млн человек). Это несмотря на то, что сейчас у Украины вполне достаточно вакцин: их запасы составляют 14 млн доз. Работают тысячи прививочных пунктов и мобильных бригад.

Согласно проведенным в августе опросам общественного мнения, более 56% украинцев не намерены делать прививку. Только 23% опрошенных считают вакцинацию эффективным средством защиты от коронавируса, а большинство уверены, что от Covid-19 можно защититься, если мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Однако статистика показывает обратное.

По словам президента Ассоциации анестезиологов Украины Сергея Дуброва, риск получить серьезное осложнение после прививки от коронавируса - ниже, чем риск попасть под машину. С начала кампании по вакцинации в стране зарегистрировали 113 серьезных осложнений у привитых людей. При этом число тех, кто скончался от последствий Covid-19, уже больше 60 тысяч.

Как говорит глава парламентского комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий, введение "красных зон" стало для многих стимулом сделать прививку.

Темпы вакцинации в регионах выросли в несколько раз. Например, если неделю назад в Днепропетровской области ежедневно делали 1,3 тыс. прививок, то 17 октября - 3,9 тыс. В Запорожской области неделю назад вакцинировались 970 человек, а 17 октября - 1,5 тыс.

Пик впереди

Несмотря на такое большое число новых больных (около 13-16 тыс. ежедневно) и огромные показатели госпитализации, врачи опасаются, что пациентов будет становиться все больше.

"Это еще не пик", - говорит Дубров и призывает украинцев вакцинироваться.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предполагает, что спад болезни можно ожидать в конце года, а возможно в первом квартале 2022-го.