Украинское зерно будут перевозить через Польшу под конвоем

"Мы успешно завершили переговоры с украинской стороной относительно транзита продукции из Украины через Польшу", — приводит его слова агентство dpa. Как пояснил Телус, любая перевозка украинского зерна через Польшу транзитом теперь будет осуществляться под конвоем. Кроме того, система наблюдения, которая в настоящее время используется, в частности, для контроля за транзитной перевозкой отходов и топлива, будет также задействована для мониторинга перевозок зерновых из Украины, добавил Телус.

Также грузы с украинским зерном, следующие транзитом через Польшу, будут снабжаться пломбами с GPS.

В свою очередь министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил, что транзит украинского зерна через его страну возобновится в полночь 21 апреля.

Запрет Польши на ввоз сельхозпродукции из Украины

Польша ввела запрет на ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины 15 апреля. Как заявил тогда глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, этот шаг был необходим, чтобы защитить польский аграрный сектор, которому угрожал кризис из-за наплыва более дешевой украинской продукции.

"Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины. Мы поддерживаем ее и будем поддерживать. Но долг каждого государства, каждой власти — защищать интересы своих граждан", — подчеркнул Качиньский в этой связи.

Полный перечень продукции, ввоз которой в Польшу из Украины был запрещен, состоял из 18 наименований, в том числе молока, яиц, овощей, мяса, продуктов пчеловодства и других товаров.

Избыток сельхозпродукции из Украины в Польше

Из-за российского вторжения в Украину экспорт зерновых из страны морем оказался ограничен. Зерно и другую продукцию стали активней вывозить наземным путем через Польшу, в результате чего польские хранилища оказались перегружены. Польские фермеры на протяжении многих дней протестовали против дешевых сельскохозяйственных продуктов из соседней Украины, жалуясь на убытки. В результате протестов в отставку подал министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик.

Ранее главы правительств Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии обратились в Еврокомиссию с просьбой ограничить объемы украинского продовольствия, поступающего в Евросоюз.