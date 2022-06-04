"Пока мы не получили достаточное количество оружия, пока мы не усилили наши позиции, пока мы не отбросили их (российские войска) обратно, так далеко, как это только возможно, к границам Украины - нет смысла вести переговоры", - сказал он.
Таким образом Подоляк прокомментировал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона выступить посредником в переговорах для достижения мира.
Как сообщалось, представители США, Великобритании и европейских стран опасаются, что из-за нежелания Москвы и Киева садиться за стол переговоров война может затянуться на годы. Чиновники США в последние недели регулярно встречаются с британскими и европейскими коллегами для обсуждения возможных способов прекращения войны. Украина не принимает прямого участия в этих встречах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Вильнюсе состоялось шествие Baltic pride: настроение праздничное, собралось много зарубежных гостей
В центре Вильнюса состоялось шествие фестиваля Baltic...
Подвиг патрульных. Как полицейские эвакуировали из Луганской области более 42 000 гражданских под постоянными обстрелами
"Эвакуация из Луганщины все… В нашей команде 1-200, 3-300....
Подорожание горючего заставляет жителей пересесть на общественный транспорт и покупать велосипеды
Жители Литвы решают проблему дорогого горючего....
Коронавирусом пациентка заболела в больнице: обвинения в адрес врачей, иск - к государству
Сын женщины, которая заболела коронавирусом в...
Вас обрызгал водитель проезжающего мимо автомобиля - обращайтесь в полицию и получите компенсацию
Полиция следит за тем, чтобы литовские водители...