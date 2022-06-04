"Пока мы не получили достаточное количество оружия, пока мы не усилили наши позиции, пока мы не отбросили их (российские войска) обратно, так далеко, как это только возможно, к границам Украины - нет смысла вести переговоры", - сказал он.

Таким образом Подоляк прокомментировал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона выступить посредником в переговорах для достижения мира.

Как сообщалось, представители США, Великобритании и европейских стран опасаются, что из-за нежелания Москвы и Киева садиться за стол переговоров война может затянуться на годы. Чиновники США в последние недели регулярно встречаются с британскими и европейскими коллегами для обсуждения возможных способов прекращения войны. Украина не принимает прямого участия в этих встречах.