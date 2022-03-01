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Управляющий Сумской и Ахтырской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Евлогий опубликовал письмо от духовенства, которое фактически означает разрыв с Москвой, пишет BBC Russian.
Украинское духовенство разрывает отношения с Москвой и перестает поминать патриарха Кирилла в молитвах
© DELFI / Tomas Vinickas

"Сумская епархия, охватывающая часть Сумской области, является приграничной, и потому на территорию нашей епархии пришелся один из самых страшных ударов российской армии. Наносятся удары по жилым кварталам, гибнут ни в чем не повинные мирные жители. В эту страшную минуту испытаний мы высказываем полную поддержку нашей Родине — Украине", — заявили священники и монахи епархии.

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"…Мы с особой скорбью вынуждены признать, что в эти страшные дни Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл никак не осудил агрессивные действия российской власти", — говорится в письме.

Поэтому духовенство епархии решило больше не поминать патриарха Кирилла за литургией, как это принято во всех церквях Московского патриархата.

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