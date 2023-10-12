Украинским военным удалось сбить 28 из 33 атаковавших дронов

«Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины. К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы», — говорится в заявлении военных.
По крайней мере одна из групп запущенных российской армией «шахедов» долетела до Измаила, оттуда поступали сообщения о стрельбе ПВО и взрывах.
Глава Одесской областной военной администрации сообщил, что над регионом сбито 10 беспилотников. В районе Измаила зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов, один человек пострадал, сообщил Олег Кипер.