Украинским военным удалось сбить 28 из 33 атаковавших дронов

 
bbcrussian.com
Rusijos karas prieš Ukrainą
Rusijos karas prieš Ukrainą
ФОТО: Scanpix

Россия в ночь на четверг атаковала Украину 33 ударными дронами-камикадзе, 28 из них удалось сбить, следует из утренней сводки Воздушных сил ВСУ. Сообщается, что "шахеды" были запущены из Белгородской области и Крыма.

«Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины. К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы», — говорится в заявлении военных.

По крайней мере одна из групп запущенных российской армией «шахедов» долетела до Измаила, оттуда поступали сообщения о стрельбе ПВО и взрывах.

Глава Одесской областной военной администрации сообщил, что над регионом сбито 10 беспилотников. В районе Измаила зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов, один человек пострадал, сообщил Олег Кипер.

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