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Лычаковский районный суд Львова избрал Виктору Медведчуку меру пресечения: он отправился в СИЗО.
Per specialią operaciją sulaikytas „būsimas“ Ukrainos premjeras Medvedčukas
Per specialią operaciją sulaikytas „būsimas“ Ukrainos premjeras Medvedčukas

Медведчук, который приходится кумом Владимиру Путину, - один из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (после начала войны с Россией она была запрещена решением СНБО Украины, работа ее фракции в Раде приостановлена).

С мая прошлого года Медведчук находился под домашним арестом по делу о госизмене. Но вскоре после начала российского вторжения Медведчук сбежал из-под домашнего ареста и был поэтому заочно арестован.

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12 апреля его задержали сотрудники СБУ. Политик был в украинской военной форме: по данным украинских властей, он намеревался пересечь границу под видом военнослужащего, а позже сбежать в Россию. Президент Владимир Зеленский предложил обменять "кума Путина" на украинских солдат, однако в Кремле заявили, что в такой схеме не заинтересованы.

Жена Медведчука Оксана Марченко заявила, что ее мужа преследуют по политическим мотивам, она настаивает, что тот не покидал территорию Украины и не нарушал украинских законов.

Ранее суд уже арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его жены: среди них 26 автомобилей, 23 дома, 32 квартиры.

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