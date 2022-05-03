"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному. Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", — сказал Мельник.

Ранее канцлер Германии Шольц заявил, что не поедет в Киев до тех пор, пока там не побывает президент страны Штайнмайер.

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В середине апреля визит Штайнмайера сорвался из-за того, что украинская сторона отказалась его принимать. Он хотел поехать в Киев с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, которые в итоге совершили визит без него.

После этого экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил посла Украины в Берлине Андрея Мельника в распространении теорий заговора с целью дискредитировать Штайнмайера и назвал "неслыханным" отказ Киева принять его.