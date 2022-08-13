Украинский порт Черноморск покинул очередной караван с зерном

Украинский порт Черноморск покинули еще два судна, груженные зерном. В рамках согласованного Украиной и РФ с Турцией "зернового коридора" вышли сухогрузы Fulmar S под флагом Барбадоса и Thoe под флагом Маршалловых островов, сообщило в субботу, 13 августа, министерство обороны Турции в Twitter. Первое судно с 12 тысячами тонн кукурузы направляется в Искендерун, второе - с 3 тысячами тонн семян подсолнечника - отправилось в Текирдаг, указывается далее.
Одновременно турецкое ведомство заявило, что в течение дня ожидается выход в Украину судна для закупки новой партии зерна.
Из Украины по Черному морю вывезли около 450 тысяч тонн зерна
Накануне из Черноморска и Южного вышли еще два судна с украинским продовольствием, они направились в Турцию и Иран. В общей сложности с начала августа украинские черноморские порты покинули 16 кораблей, они вывезли около 450 тысяч тонн продовольствия из охваченной войной страны. Первое судно с сельскохозяйственной продукцией вышло из Одессы 1 августа, груженный кукурузой сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направился в Ливан и прошел досмотр в Стамбуле на следующий день.
В конце июля Россия и Украина подписали в Стамбуле при посредничестве главы ООН Антониу Гутерриша соглашения о решении проблемы экспорта миллионов тонн украинского зерна, которое было заблокировано в морских портах с начала войны. Договоренность между Россией и Украиной не была заключена совместно, вместо этого каждая из сторон подписала по отдельному документу с Турцией и ООН. Спустя менее суток после подписания соглашения Россия нанесла ракетный удар по морскому порту Одессы.
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