Украинский нацгвардцеец Артемий Рябчук застрелил пять человек в Днепре. Что известно о нем и его мотивах

Трагедия случилась около четырех часов утра в Днепре (бывший Днепропетровск), на территории завода "Южмаш", который охраняет нацгвардия.

Когда заступавшим на пост солдатам выдали оружие, Рябчук неожиданно начал стрелять. На видео с камеры наблюдения, которое попало в соцсети, видно, что он возвращался к раненым, чтобы добить их.

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На месте были убиты четверо сослуживцев Рябчука и одна женщина из гражданских, работница завода. Еще пятеро ранены, они доставлены в больницу.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, в частности, что Рябчук выпустил три пули в 22-летнюю девушку, служившую с ним в нацгвардии.

"Девушка получила ранения в колено, плечо и самое тяжелое — в живот. Сейчас в хирургии больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла больше трех литров крови", — написал Геращенко в "Фейсбуке".

На видео видно, как Рябчук забирает оружие и боеприпасы и бежит. Через несколько часов он был задержан в пригороде Днепра.

Что известно о Рябчуке и его мотивах

По данным МВД Украины, Артемию Рябчуку — 21 год, он родом из города Измаил Одесской области. "Он был призывником срочной службы. Вырос без отца", — написал в "Фейсбуке" Антон Геращенко.

По информации телеканала "Украина 24", до призыва Рябчук работал на складе одной из фирм в Одесской области. У него было среднее техническое образование. Призван он был прошлой осенью.

После задержания Рябчука в соцсетях была распространена оперативная съемка, в которой Рябчук рассказывает о деталях преступления. По его словам, одному бойцу из наряда, который он расстрелял, удалось убежать.

Рябчук также пояснил, почему он стрелял в женщин — сослуживицу и работницу завода. "Я знал, что оператор каждые 30 минут связывается с частью и докладывает обстановку, и чтобы она не доложила, я пальнул по ней", — сказал Рябчук.

Работница же завода, по его словам, сидела на проходной и отказался выпускать его с территории — и поэтому он выстрелил ей в голову.

После этого он все равно не смог открыть дверь и поэтому перерезал колючую проволоку и перелез через забор.

Одна из версий — издевательства сослуживцев

Мотивы Рябчука пока доподлинно не известны, но член комитета по правозащите украинского парламента Юлия Яцык написала в "Фейсбуке", что его травили сослуживцы.

"Два месяца назад он предотвратил драку между солдатами. Сообщил руководству. А те не приняли никаких мер, его объявили "стукачом" и начали над ним издеваться. Он специально ждал два месяца, чтобы заполучить автомат и отомстить. О содеянном не сожалеет", — написала Яцык.

Депутат подчеркнула, что это не оправдывает Рябчука, но может стать основанием для привлечения к ответственности других военнослужащих.

В Государственном бюро расследований (ГБР) на запрос Украинской службы Би-би-си ответили лишь, что следствие проверяет все версии, но МВД уже объявило, что намерено расследовать, не подвергался ли Рябчук давлению и травле.

По информации ГБР, Рябчук сдался полиции сам: он попросил незнакомую женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

По словам пресс-секретаря ГБР Татьяны Сапьян, следователи планируют отправить Рябчука на психиатрическую экспертизу, а также проверить, не был ли он в момент преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Командующий Нацгвардией подал в отставку

Командующий Национальной гвардией Украины генерал-полковник Николай Балан в четверг подал в отставку.

"С учетом того, что за любые действия, и хорошие, и плохие, несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и увольнении с поста командующего Национальной гвардией", — цитирует издания "Украинская правда" слова генерала Балана на пресс-конференции.

Балан сообщил, что на время расследования трагедии в Днепре он отстранил от службы все командование полка, где служил Рябчук: командира полка, его заместителя по работе с личным составом и начштаба. В четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский уволил Балана с должности и назначил нового руководителя Нацгвардии.