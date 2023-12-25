Украинский генштаб заявил об еще одном сбитом российском истребителе

Об уничтожении истребителя-бомбардировщика Су-34 украинские военные объявили еще в воскресенье, а что касается истребителя Су-30, то командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук писал о «боевой работе по нему», но не утверждал, что он сбит. Теперь генштаб утверждает, что Су-30 тоже уничтожен.
Перед этим, в пятницу, украинские военные заявили, что сбили на юге сразу три Су-34.
Российская сторона официально эти потери не комментировала.
И Су-34, и Су-30 — это современные боевые самолеты стоимостью в десятки миллионов долларов каждый.
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