Украинский генштаб заявил об еще одном сбитом российском истребителе

Об уничтожении истребителя-бомбардировщика Су-34 украинские военные объявили еще в воскресенье, а что касается истребителя Су-30, то командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук писал о «боевой работе по нему», но не утверждал, что он сбит. Теперь генштаб утверждает, что Су-30 тоже уничтожен.