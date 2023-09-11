Украинский генштаб говорит о продвижении в Клещеевке под Бахмутом

«На бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещевки Донецкой области, вытесняют противника с занятых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, идут тяжелые бои», — говорится в сводке.

О том, что ВСУ удалось продвинуться в Клещеевке, которую они пытались взять практически все лето, сообщали и военные блогеры с обеих сторон.

Это село в нескольких километрах к югу от Бахмута, который украинские части давно пытаются взять в клещи.

На других фронтах, судя по сводке, существенных изменений нет. О главном направлении наступления на южном фронте в сводке снова лаконично и обтекаемо говорится, что ВСУ «продолжают наступательную операцию».

Кроме того, генштаб в своей сводке утверждает, что в ближайшее время в России может начаться новая волна мобилизации, в ходе которой будто бы планируется призвать 400-700 тысяч человек.