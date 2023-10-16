Украинский футболист сбежал в Россию и собирается получить российский паспорт

Александр Роспутько не вернулся в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского "Антверпена". Как сообщало издание "Динамомания", он оставил свою футбольную форму в аэропорту, удалил все записи в соцсетях и перестал отвечать на звонки.

Отец футболиста заявил, что пока не может рассказать о причинах побега сына, но подчеркнул, что "в России ему точно будет безопасней".

"Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке", – заявил отец Александра Роспутько.