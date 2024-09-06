Украинские войска уже месяц удерживают часть Курской области. Что дальше?

Подготовка к этому „наступлению“ позволила Украине без привлечения лишнего внимания сосредоточить у границы ударную группировку численностью, по ориентировочным подсчетам, около 8-10 тысяч бойцов.

В частности, об этом в мае публично объявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, наступательную операцию в Сумской области российские войска должны были начать почти сразу после вторжения в Харьковскую область 10 мая.

Одна из причин успеха украинской операции — стремительность, информационная тишина и неожиданность. ВСУ долго концентрировали силы у границы в Сумской области, объясняя это тем, что Россия планирует наступать на этом направлении.

Несмотря на это, подготовленные штурмовые части ВСУ, в том числе 80-я отдельная бригада Десантно-штурмовых войск, проломив рубеж обороны у границы, стремительно продвигались вглубь российской территории и заходили в тыл противнику. Подразделения российской армии, преимущественно состоявшие из срочников и пограничников, в большинстве случаев были вынуждены сдаваться в плен.

Она доводилась до них дозированно и только на отдельных этапах.

По данным Украинской службы Би-би-си, даже командиры на местах имели ограниченную информацию и не знали конечной цели операции.

Почти неделю украинские власти сохраняли информационную тишину по поводу операции в Курской области, не подтверждая и не опровергая присутствие ВСУ на российской территории.

Используя эту тактику, украинцы начали брать под контроль основные логистические маршруты россиян у города Суджа и поселка Коренево. Также ВСУ начали стремительное движение на север — в направлении трассы Курск — Рыльск и города Курчатов, возле которого расположена атомная электростанция.

То есть немногочисленные отряды на быстрой бронетехнике обходили узлы обороны противника с флангов, не вступали с ним в бой, но отсекали его от путей снабжения и поддержки резервами.

„В первые дни операции мы взяли много пленных, поскольку для противника это было неожиданно, их разведка не сработала, не обнаружила скопления подразделений ВСУ“, — объяснял в эфире украинского телемарафона командир бригады, полковник Павел Розлач.

При этом для обеспечения устойчивости своего плацдарма ВСУ начали выравнивать линию фронта, в первую очередь у сел Мартыновка и Малая Локня, а также расширять зону контроля вдоль границы к востоку и западу от Суджи.

Украина тоже начала окапываться на взятых под свой контроль территориях.

Российская армия начала также возводить укрепления у ключевых объектов, в том числе у Курской АЭС.

Резервы, в первую очередь бригады морской пехоты, которые Россия перебросила в Курскую область, затормозили это движение. Дополнительные силы уплотнили российскую оборону по основным направлениям атак украинцев и лишили их возможности вести маневренную войну.

Однако украинская армия не форсирует события на этом участке и по состоянию на начало сентября находится в 10-12 км от райцентра Глушково (данные аналитического портала DeepState).

По данным немецкого издания Bild, теоретически в окружении могут оказаться от 2 до 3 тысяч российских военных.

Колонны подкреплений российской армии, следующие в этот район, украинская армия уничтожает ударами авиации и БПЛА.

Со второй половины августа украинская армия проводит операцию по изоляции района возле города Глушково. Авиация ВСУ уничтожает мосты и понтонные переправы через реку Сейм, усложняя поставки российской группировке, зажатой между этим водным препятствием на западе и севере, украинской границей на юге и наступающими подразделениями ВСУ — на востоке.

Украинская служба Би-би-си обратилась к украинскому командованию с просьбой предоставить перечень этих населенных пунктов.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, на конец августа под украинским контролем находилось почти 1300 кв. км российской территории и 100 населенных пунктов.

Что касается других направлений, то, по данным онлайн-карты DeepState, от передовых украинских позиций до городов Рыльск и Льгов остается около 20-25 км, до Курской АЭС — почти 35 км.

Вероятно, командование ВСУ рассчитывает, что российские силы будут вынуждены покинуть этот район по аналогии с правобережьем Херсонской области осенью 2022 года после уничтожения всех мостов через Днепр.

„Военная комендатура — ​​это подразделение, предназначенное для поддержания общественного порядка и безопасности (по возможности), удовлетворения первоочередных потребностей гражданского населения, поддержания правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, участия в противодействии попыткам диверсий“, — говорится в ответе на запрос.

Ее деятельность утверждена приказом главкома Сырского, в котором определены ее назначение, задачи и функции.

В главном управлении связи ВСУ в ответ на запрос Би-би-си сообщили, что комендатура создана „в соответствии с нормами международного гуманитарного права“.

Она дислоцируется в Судже. Возглавляет ее непубличный и опытный генерал-майор Эдуард Москалев, ранее отвечавший за оборону Одессы и командовавший Объединенными силами ВСУ.

Через неделю после начала операции в Курской области украинские власти сообщили о создании там военной комендатуры.

В последние недели темпы украинского продвижения в Курской области существенно снизились. И причины не только в переброшенных на это направление российских резервах численностью около 30 тыс. бойцов.

Что будет в Курской области дальше

Принудительная эвакуация гражданских не производится, поскольку это запрещено международными конвенциями. Однако украинские власти говорят, что готовы обеспечить гуманитарный коридор для выезда жителей Курской области.

На практике это выглядит так, что украинские военные в Судже раздают местным жителям еду, воду в бутылках и оказывают медицинскую помощь.

Комендатура должна следить за соблюдением требований Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Такая пауза необходима стороне, не имеющей мощных подготовленных резервов, способных сразу продолжить движение на десятки километров.

В качестве примера он приводит контрнаступление ВСУ в Харьковской области осенью 2022 года, когда после прорыва на 35-40 км украинские войска остановили свое движение.

„Украинские силы сейчас достигли оперативной глубины, на которую планируют подобные наступления… Во время оперативной паузы делается оценка, останавливаться ли на этом рубеже или развивать наступление дальше после подтягивания логистики и резервов“.

Снижение темпов связано с тем, что ВСУ достигли „оперативной глубины“ своего наступления и должны взять паузу, чтобы подтянуть логистику, поясняет подполковник запаса Алексей Мельник, руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

В дальнейшем, по его словам, у Украины есть три варианта действий. Первый — это оборона всей территории, которая находится под ее контролем в Курской области. Второй — выбор местности, пригодной для обороны, и отход туда, третий — вывод войск обратно в Украину.

Военный эксперт, отставной генерал вооруженных сил Австралии Мик Райан считает , что по состоянию на конец августа украинская операция в Курской области достигла „конечного рубежа развития успеха“ (limit of exploitation).

Именно этим сейчас и занимаются украинские военные в Курской области, подводит итог аналитик.

В таких условиях командование должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, и закрыть фланги от контрударов противника.

По его мнению, наступление в Курской области „частично достигло“ своих целей. Оно дало возможность ВСУ пополнить запасы техники и боеприпасов за счет трофеев, увеличило „обменный фонд“ и подняло моральный дух гражданских и военных.

„Те риски, на которые пошло военно-политическое руководство Украины, на сегодня очевидно оправдались“, — говорит он.

Украинский аналитик Алексей Мельник уверен, что на 6 сентября операция в Курской области уже „доказала свою абсолютную целесообразность“.

По его данным, продвижение ВСУ в Курской области происходит сразу на нескольких направлениях, но не „подсвечивается“ в СМИ по определенным соображениям.

„Может ли украинское наступление двигаться дальше? Конечно, и оно сейчас движется дальше, пытается реализовывать поставленные задачи“, — заявил Би-би-си соучредитель аналитического центра DeepState Роман Погорелый.

„Похоже, что второй вариант сейчас наиболее вероятен“, — резюмирует эксперт.

Владимир Зеленский, комментируя ход событий в Курской области, заявляет, что украинская армия пока не намерена покидать эту территорию.

Под exit strategy он понимает не непосредственно вывод украинских войск с российской территории, а то, как Киев планирует сворачивать эту операцию, достигнув своих военных и политических целей.

„Финал этой операции будет зависеть во многом от того, есть ли у Украины exit strategy (стратегия выхода)“, — отмечает Мельник.

Однако об окончательном успехе или провале Курской операции можно будет говорить, когда она дойдет до своего логического финала, отмечает эксперт.

В то же время, эта операция не заставила президента России Владимира Путина затормозить наступление в Донецкой области и не обезопасила от российских воздушных ударов приграничные районы Сумской области.

„Мы сегодня удерживаем ту часть, которую мы и хотели удержать. Это такая „буферная зона“, но не у нас, а на их территории“, — сказал он в интервью телеканалу NBC, подчеркнув, что „удерживание“ российской территории является составляющей плана победы Украины.

Владимир Путин наступление Украины на российскую территорию называет „провокацией“ и „терроризмом“.

5 сентября он заявил, что российской армии удалось „стабилизировать ситуацию“ в пограничных и начать выдавливание противника.

„Священная обязанность Вооруженных сил России состоит в том, чтобы выбросить противника из Курской области и защитить граждан“, — сказал Путин.