Украинские войска покинули Авдеевку. Какое это имеет значение?

Силы обороны Украины долго держали оборону, в конце января эксперты заговорили о критической ситуации и необходимости выводить гарнизон, однако этого не произошло.

Источники, близкие к российской власти, сообщали, что из Кремля поступило указание любой ценой захватить этот город до мартовских президентских выборов, чтобы продемонстрировать успехи Владимира Путина в ведущейся им войне против Украины накануне его переизбрания.

Российские войска многократно пытались захватить Авдеевку с самого начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Масштабное наступление на нее велось с осени 2023-го.

Командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что «личный состав уже выведен» и украинские военные «заняли оборону на определенных рубежах».

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах», — говорится в заявлении Сырского в фейсбуке.

Для обеих сторон Авдеевка имела важное политическое и военное значение. Россия пыталась отодвинуть украинские войска на безопасное расстояние, чтобы Донецк не попадал под обстрелы артиллерии ВСУ.

К настоящему моменту от города мало что осталось: в результате интенсивных бомбежек и боевых действий почти все здания в городе или разрушены до основания, или значительно повреждены.

Российская армия убедилась, что преодолеть мощные оборонительные линии наскоком не удастся, и перешла к уничтожению города авиационными ударами и штурмами пехоты.

Российское вторжение в феврале 2022 года всё изменило. Остановился местный завод, большинство жителей покинуло город, спасаясь от ежедневных разрушительных бомбардировок.

Все эти годы Авдеевку удерживали украинские войска, построившие там мощные оборонительные укрепления. Несмотря на близость к линии соприкосновения сторон, до самого начала полномасштабной войны город развивался и экономически рос.

Авдеевка – небольшой промышленный город рядом с Донецком, захваченным пророссийскими сепаратистами при поддержке российских войск почти 10 лет назад – весной 2014-го.

Для Украины Авдеевка важна как крупный железнодорожный узел, мощный промышленный центр, а также как постоянная потенциальная угроза для Донецка.

В нескольких километрах от нее проходит дорога, соединяющая Донецк, Горловку и Луганск. Если бы ее удалось перерезать, это значительно усложнило бы логистику российских войск.

10 октября российская армия начала мощное наступление на Авдеевку, пытаясь выбить украинские силы.

По оценкам Киева, в наступлении участвовали около 40 тысяч российских солдат, атаковавших с южного и северного фланга, пытаясь обойти Авдеевку и взять ее в кольцо.

Украинские власти заявили, что россияне понесли огромные потери - только за первый месяц наступления около 10 тысяч бойцов.

Независимого подтверждения данных Генштаба ВСУ нет, но в соцсетях есть много видеозаписей, на которых видно уничтожение колонн российской бронетехники возле Авдеевки.