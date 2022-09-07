По многочисленным, хотя и официально неподтвержденным сообщениям, российские силы, состоящие в основном из мобилизованных жителей Донбасса, поспешно отходят за реку Северский Донец.

Пророссийские телеграм-каналы полны тревожных постов - по их информации, украинская армия овладела поселком Вербовка под Балаклеей, где базируется крупный российский арсенал. Другие источники сообщают, что украинские войска уже заняли саму Балаклею.

"Сегодня вечером будет отличная новость от президента Зеленского по поводу контрнаступательной операции в Харьковской области", - заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский, комментируя военную операцию на юге, намекнул, что ВСУ начали контрнаступление на разных направлениях.

"Я не скажу, что это лишь контрнаступление на Херсонщине... Есть направление или направления - во множественном числе - и мы должны двигаться вперед", - сказал он. По словам Зеленского, он пока не может обсуждать детали военных действий, чтобы "противник получил от нас несколько сюрпризов".

Чем грозит российской армии потеря Балаклеи

Балаклея расположена к северо-западу от Изюма, через нее идут потоки снабжения части российской группировки, нацеленной на Славянск и Краматорск.

Через Балаклею проходит трасса на Купянск - железнодорожную станцию, на которую с российской территории поступает основной объем грузов военного назначения.

К востоку от Изюма протекает довольно широкая река Оскол, что сильно затрудняет снабжение Изюмской группировки.

Если сообщения о взятии ВСУ Балаклеи подтвердятся, это серьезно осложнит положение российских войск: во-первых, этот город прикрывал их тыл, во-вторых, оттуда открываются трассы и на Купянск, и на Весёлое. И это чревато окружением.