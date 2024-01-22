Украинские военные заявили, что не стреляли по рынку в Донецке

"Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСГВ „Таврия“, в этом случае боевой работы средствами поражения не вели", — говорится в опубликованном вечером в воскресенье заявлении Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", которая действует на восточном фронте.

В воскресенье в результате взрывов на донецком рынке "Меркурий", по заявлениям местных властей, погибли 27 и были ранены не менее 25 человек. Назначенные Москвой власти утверждают, что по рынку был нанесен артиллерийский удар.