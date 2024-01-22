Украинские военные заявили, что не стреляли по рынку в Донецке

 
bbcrussian.com
Prorusiška separastistų įgula tanke Donecko regione
Prorusiška separastistų įgula tanke Donecko regione
ФОТО: Reuters / Scanpix
Украинские военные заявили, что не стреляли по рынку в Донецке, где в воскресенье, по заявлениям оккупационных властей, под артиллерийским ударом погибли 27 человек.

"Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСГВ „Таврия“, в этом случае боевой работы средствами поражения не вели", — говорится в опубликованном вечером в воскресенье заявлении Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", которая действует на восточном фронте.

В воскресенье в результате взрывов на донецком рынке "Меркурий", по заявлениям местных властей, погибли 27 и были ранены не менее 25 человек. Назначенные Москвой власти утверждают, что по рынку был нанесен артиллерийский удар.

Этот рынок находится на юго-западной окраине Донецка, в десяти с небольшим километрах от линии фронта.

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