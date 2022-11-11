aA
Военнослужащие украинской армии в пятницу, 11 ноября, вошли в областной центр Херсон, который был оставлен российскими военными. Официально о взятии города под контроль украинскими военными сообщили в Главном управлении разведки. В соцсетях уже публикуются фото и видео украинских военных на улицах города, в частности, в микрорайоне Шуменский.
Статьи по теме:
Минобороны России: переброска военных на левый берег Днепра завершилась
Delfi — итоги недели: бегство из Херсона, Хаймарсы для Литвы, бюджет и счета за отопление


Впоследствии появились видео и из центра города.

Сотни жителей Херсона вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью уже поднят флаг Украины.


О каких-либо боях в городе не сообщается. Минобороны России ранее заявило, что все российские военные были выведены с правого берега Днепра, где находится Херсон, утром в пятницу.

Об отступлении на правый берег командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин объявил в среду. Отвод войск, таким образом, занял менее двух суток. Российские войска подорвали за собой мосты через Днепр.

Поступают также сообщения о том, что украинские военные без боя занимают другие населённые пункты Херсонской области на правом берегу Днепра. В их числе Чернобаевка. Местные жители снимают плакаты с текстом "Россия здесь навсегда".


Российские войска заняли Херсон и большую часть Херсонской области в первые дни после вторжения в Украину, в феврале и марте. В сентябре в области прошло голосование о её присоединении к России – подавляющее большинство стран ООН и Украина посчитали его псевдореферендумом и не признали аннексию. Вскоре после этого началось украинское наступление на севере области, затем начался и вывод российских войск из Херсона. Перед отступлением из города были вывезены памятники, прах князя Григория Потёмкина, ряд экспонатов музеев. Отступая, российские войска, как сообщается, подорвали телевышку. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Россия по-прежнему считает Херсонскую область своей территорией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Радио Свобода
Статьи по теме:

Министр обороны Украины заявил, что российские войска будут выходить из Херсона неделю

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что...

Глава МИД Литвы об отзыве Путиным поездки на встречу G20: пытается скрыть свое поражение

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис не...

TOP новостей

Новый рейтинг: есть ли у правящих повод для радости?

В прошлом месяце рейтинг правительства Литвы был очень...

Украинские военные вошли в Херсон. Жители встречают их со слезами на глазах (1)

Военнослужащие украинской армии в пятницу, 11 ноября,...

delfi.ru

Delfi — итоги недели: бегство из Херсона, Хаймарсы для Литвы, бюджет и счета за отопление

Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...

Минобороны России: переброска военных на левый берег Днепра завершилась

Минобороны России сообщило, что к пяти утра 11 ноября...

Александр Лукашенко: чтобы я близко не видел ваших больше здесь литовцев, финнов и прочих в Беларуси предупреждение иностранному бизнесу о национализации

Александр Лукашенко высказал точку зрения об...