Украинские военные вошли в Херсон. Жители встречают их со слезами на глазах

UKRAINIAN LIBERATORS IN KHERSON— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 11, 2022
🇺🇦🍉🇺🇦🍉🇺🇦🍉🇺🇦🍉🇺🇦🍉🇺🇦🍉 pic.twitter.com/yFtZfV6f8U
Впоследствии появились видео и из центра города.
Сотни жителей Херсона вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью уже поднят флаг Украины.
#Херсон 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/RVBJ0SuVTt— НК 🇺🇦 (@huruank) November 11, 2022
О каких-либо боях в городе не сообщается. Минобороны России ранее заявило, что все российские военные были выведены с правого берега Днепра, где находится Херсон, утром в пятницу.
Об отступлении на правый берег командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин объявил в среду. Отвод войск, таким образом, занял менее двух суток. Российские войска подорвали за собой мосты через Днепр.
Поступают также сообщения о том, что украинские военные без боя занимают другие населённые пункты Херсонской области на правом берегу Днепра. В их числе Чернобаевка. Местные жители снимают плакаты с текстом "Россия здесь навсегда".
На освобожденных территориях Херсонской области местные жители снимают российские плакаты с "россия здесь навсегда" pic.twitter.com/2HWEylhvZ2— Диалог.UA (@Dialog_UA) November 11, 2022
Российские войска заняли Херсон и большую часть Херсонской области в первые дни после вторжения в Украину, в феврале и марте. В сентябре в области прошло голосование о её присоединении к России – подавляющее большинство стран ООН и Украина посчитали его псевдореферендумом и не признали аннексию. Вскоре после этого началось украинское наступление на севере области, затем начался и вывод российских войск из Херсона. Перед отступлением из города были вывезены памятники, прах князя Григория Потёмкина, ряд экспонатов музеев. Отступая, российские войска, как сообщается, подорвали телевышку. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Россия по-прежнему считает Херсонскую область своей территорией.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый рейтинг: есть ли у правящих повод для радости?
В прошлом месяце рейтинг правительства Литвы был очень...
Украинские военные вошли в Херсон. Жители встречают их со слезами на глазах
Военнослужащие украинской армии в пятницу, 11 ноября,...
Delfi — итоги недели: бегство из Херсона, Хаймарсы для Литвы, бюджет и счета за отопление
Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...
Минобороны России: переброска военных на левый берег Днепра завершилась
Минобороны России сообщило, что к пяти утра 11 ноября...
Эксперт о действующем ограничении: автомобиль "стоит" 4999,99 евро – не попадитесь на удочку
С 1 ноября 2022 года в Литве действует ограничение...