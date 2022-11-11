Украинские военные вошли в Херсон. Жители встречают их со слезами на глазах

UKRAINIAN LIBERATORS IN KHERSON

🇺🇦🍉🇺🇦🍉🇺🇦🍉🇺🇦🍉🇺🇦🍉🇺🇦🍉 pic.twitter.com/yFtZfV6f8U — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 11, 2022

Впоследствии появились видео и из центра города.

Сотни жителей Херсона вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью уже поднят флаг Украины.

О каких-либо боях в городе не сообщается. Минобороны России ранее заявило, что все российские военные были выведены с правого берега Днепра, где находится Херсон, утром в пятницу.

Об отступлении на правый берег командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин объявил в среду. Отвод войск, таким образом, занял менее двух суток. Российские войска подорвали за собой мосты через Днепр.

Поступают также сообщения о том, что украинские военные без боя занимают другие населённые пункты Херсонской области на правом берегу Днепра. В их числе Чернобаевка. Местные жители снимают плакаты с текстом "Россия здесь навсегда".

На освобожденных территориях Херсонской области местные жители снимают российские плакаты с "россия здесь навсегда" pic.twitter.com/2HWEylhvZ2 — Диалог.UA (@Dialog_UA) November 11, 2022

Российские войска заняли Херсон и большую часть Херсонской области в первые дни после вторжения в Украину, в феврале и марте. В сентябре в области прошло голосование о её присоединении к России – подавляющее большинство стран ООН и Украина посчитали его псевдореферендумом и не признали аннексию. Вскоре после этого началось украинское наступление на севере области, затем начался и вывод российских войск из Херсона. Перед отступлением из города были вывезены памятники, прах князя Григория Потёмкина, ряд экспонатов музеев. Отступая, российские войска, как сообщается, подорвали телевышку. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Россия по-прежнему считает Херсонскую область своей территорией.