aA
Украинские военные, служившие на острове Змеиный в Черном море живы и находятся в российском плену, сообщают военно-морские силы Украины. Ранее украинские власти утверждали, что после атаки российских войск весь гарнизон острова погиб.
Украинские военные с острова Змеиный живы
© Stopkadras

Контроль над островом российские военные установили 24 февраля. В соцсетях распространялась аудиозапись того, как российский военный корабль предлагал украинским солдатам сдаться, а те нецензурно ему отказали (фраза "Русский корабль, иди на х*й" стала одним из символов войны в Украине). После этого МВД Украины заявило, что все 13 пограничников на острове были убиты российским огнем. Украинские военные пояснили, что потеряли связь с островом, и поэтому решили, что все его защитники погибли.

Статьи по теме:
Для беженцев из Украины в Литве – упрощенные миграционные процедуры и возможность работать
В столице Литвы появились надписи в поддержку Украины

Российская сторона позже выступила с заявлением, что 82 человека с острова были взяты в плен.

По уточненной информации ВМС Украины, 26 февраля на остров Змеиный направилось украинское гражданское судно, чтобы оказать помощь соотечественникам. Судно также было взято в плен российскими войсками. "Незаконный захват гражданского судна — некомбатанта, что не совершали никакого военного задачи, является нарушение правил и обычаев войны, международного гуманитарного права. Требуем от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины", — говорится в сообщении.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Delfi Plius Vytautė Merkytė

Kas buvo „jedinstvininkai“ ir kaip jie kėlė pavojų Lietuvos nepriklausomybei

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Samas – apie gyvenimo pergales bei nuopuolius, ir NATO majoras – apie karininkų gyvenimą

Delfi Plius Nerijus Povilaitis

Profesorius: Kijevas pasirinktas neatsitiktinai, Putinas sugebėjo pergudrauti analitikus

Delfi Plius Petras Grigalis

Rusijos „jėgos reitingas“: ką rodo skaičiai apie šios šalies kariuomenės potencialią galią?

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės meilės horoskopas: kas šiais metais laukia kiekvieno Zodiako ženklo?

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės sausio horoskopas: nauja pradžia kai kuriems bus ypač sėkminga

M360 Premium Liudas Dapkus

Liudas Dapkus. Didysis perkrovimas iš tuščio į kiaurą

Статьи по теме:

Вильнюсцы еще раз "послали" Россию: фотография распространяется в социальных сетях

Фотограф Миндаугас Дулинскас на своей странице в...

TOP новостей

Война в Украине. Переговоры между Украиной и Россией завершились, но уже без "обязательных ультиматумов"

Противостояние российской агрессии со стороны...

Очень важная просьба мэра Вильнюса: Нас переполняют эмоции, но давайте не будем терять голову "Агрессор - российский режим, а не все русскоязычные люди"

Мэр Вильнюса Ремигис Шимашюс обратился к вильнюсцам...

Премьер Литвы просит избегать провокаций, усиливается охрана посольств РФ и Беларуси

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните просит людей...

Evelina Dobrovolska

Литва обратилась в Международный уголовный суд по поводу действий Минска и Москвы

Литва обращается к прокурору Международного...

Из-за нападения России на Украину Вильнюс отменяет торжества на Масленицу

Во вторник в Вильнюсе были запланированы мероприятия...