Украинские военные с острова Змеиный живы

Контроль над островом российские военные установили 24 февраля. В соцсетях распространялась аудиозапись того, как российский военный корабль предлагал украинским солдатам сдаться, а те нецензурно ему отказали (фраза "Русский корабль, иди на х*й" стала одним из символов войны в Украине). После этого МВД Украины заявило, что все 13 пограничников на острове были убиты российским огнем. Украинские военные пояснили, что потеряли связь с островом, и поэтому решили, что все его защитники погибли.
Российская сторона позже выступила с заявлением, что 82 человека с острова были взяты в плен.
По уточненной информации ВМС Украины, 26 февраля на остров Змеиный направилось украинское гражданское судно, чтобы оказать помощь соотечественникам. Судно также было взято в плен российскими войсками. "Незаконный захват гражданского судна — некомбатанта, что не совершали никакого военного задачи, является нарушение правил и обычаев войны, международного гуманитарного права. Требуем от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины", — говорится в сообщении.
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