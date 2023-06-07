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Украинские силы обороны перешли из обороны в наступление на Бахмутском направлении, а россияне перешли к обороне. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Ганна Маляр.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© AP / Scanpix

По ее словам, эпицентром боевых действий остается восток.

“За прошедшие сутки продвижение на разных участках Бахмутского направления составило от 200 до 1100 метров. Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. Сейчас враг стягивает свои резервы из глубины для защиты на это направление”, - написала Маляр.

По ее словам, наемники частной военной компании “Вагнер” остаются кое-где в тыловых подразделениях. “По состоянию на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды”, - рассказала замминистра обороны Украины.

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