По ее словам, эпицентром боевых действий остается восток.

“За прошедшие сутки продвижение на разных участках Бахмутского направления составило от 200 до 1100 метров. Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. Сейчас враг стягивает свои резервы из глубины для защиты на это направление”, - написала Маляр.

По ее словам, наемники частной военной компании “Вагнер” остаются кое-где в тыловых подразделениях. “По состоянию на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды”, - рассказала замминистра обороны Украины.