Украинские военные: армия РФ попыталась обстрелять Одессу

Обе ракеты, уточняют украинские военные, были сбиты средствами ПВО на подлете к городу.
В воскресенье утром российские военные выпустили две ракеты по Киеву. Одна из них попала в жилой дом в результате чего погиб мужчина, а его жена, гражданка России, и дочь получили ранения и находятся сейчас в больнице.
Чуть позже один человек погиб и пятеро получили ранения в результате двух ракетных ударов по Черкасской области.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Из-за кибератаки российских хакеров учреждения и бизнес Литвы работают с перебоями
Продолжающаяся кибератака группы связанных с Россией...
Россия нанесла удар по Кременчугу. Пострадал торговый центр, в котором находилось около тысячи людей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что...
Экономисты оценили угрозы России: эта страна может нанести вред самой себе
Не за горами еще несколько этапов санкций ЕС в...
Премьер-министр: Литва высказала ЕК много замечаний по калининградскому транзиту
Литва представила ряд замечаний Европейской Комиссии...
Спецэфир Delfi: "Искандеры" для Лукашенко, Калининградский транзит и позиция Литвы
Путин пообещал передать Минску " Искандеры " в ответ на...