Как сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко, во вторник российские войска нанесли два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре, в результате чего на нем начался пожар. Некоторые районы города остались без электричества и водоснабжения, после атаки обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала".
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе попал под обстрел район одного из промышленных предприятий. "За пять минут было две серии взрывов", — пишет он в телеграм-канале. Из-за взрывов в Харькове приостановлена работа метро.
Еще два "прилета" по объекту энергообеспечения зафиксированы в Житомире, а также три удара по инфраструктурному объекту на Левом берегу Киева, заявил заместитель глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Также сообщалось об ударах по Кривому Рогу и Николаеву. По сведениям главы Николаевской областной администрации Виталия Кима, ракетные удары в Николаеве пришлись по цветочному рынку и двухэтажному дому. Позже в нем под завалами обнаружили тело погибшего мужчины.
Россия с 10 октября наносит массированные удары по украинским городам. Владимир Путин назвал их ответом на взрыв на Крымском мосту 8 октября. Минобороны РФ утверждает, что бомбит лишь объекты военной и энергетической инфраструктуры, однако под обстрел попадают и жилые здания. 17 октября российские военные атаковали Киев дронами-камикадзе. В результате был разрушен жилой дом в центре города.
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