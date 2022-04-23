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Власти Одессы сообщили, что днем 23 апреля российские военные нанесли по городу удар крылатыми ракетами.
Karas Ukrainoje. Balandžio 23-oji
Karas Ukrainoje. Balandžio 23-oji
© Reuters / Scanpix

Согласно сообщению городских властей, две ракеты попали в военные объекты, две — в жилые дома. Еще две ракеты сбили украинские ПВО.

По неподтвержденным данным, в результате обстрелов есть погибшие. Издание ”Думская” без указания источника пишет о трех погибших. Эту же информацию передает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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