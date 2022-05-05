Как утверждает центр, женщину зовут Анна Иванова; видео с ней было записано в харьковской больнице, где сейчас находятся женщина и ее муж.

"Дело, конечно, паршивое, что Россия пошла так, очень паршиво. Я не думала, что вот так будет громыхать нас, — говорит женщина. — Я просто думала, что поздравить россиян, что пришли, чтобы сказать, чтобы ничего больше не громили тут, а мирно решали вопрос".

Голос за кадром отвечает ей, что она "теперь знаменитость". "Лучше бы моей знаменитости не было и войны не было", — отвечает ему женщина. Из ее слов следует, что, по ее мнению, в Украине ее считают "предателем". Мужские голоса за кадром отвечают, что женщину так никто не называет.

В ролике Анну Иванову показывают в общей сложности около минуты, ее фразы прерываются монтажными склейками.

Центр стратегических коммуникаций также сообщил, что во дворе дома Анны Ивановой под Харьковом обнаружили российскую мину, а саму женщину и ее мужа после этого эвакуировали в Харьков. Украинские военные, как утверждается, "защитили [женщину] от гнева рядовых харьковчан" и передают ей продукты.

"Теперь, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев помощь, ее внук спасается в Польше, когда она узнала Бучу и все остальное, она забросила тот красный флаг подальше", — цитирует центр слова украинского бойца с позывным "Кадет".