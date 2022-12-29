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Про эвакуацию животного, которое с недавнего времени стало символичным, сообщила в своем телеграм-канале Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.
Украинские спасатели на всякий случай эвакуировали из Донбасса енота
© Stopkadras

"Нет...Нет...Нет! Это не украденный оккупантами енот из Херсона. Это енот из Донбасса, где наши спасатели помогают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины не только мирным гражданам, но и пушистым", - подписали спасатели фото.

Енот стал популярным и символичным в Украине (и не только) животным после того, как российские оккупанты, вынужденно отступая из украинского Херсона, вывезли оттуда вместе с другим захваченным имуществом и питомца из местного зоопарка. Этот задокументированный случай стал широко известным и послужил источником для многочисленных мемов.

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"Наша Нiва"
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