Украинские спасатели на всякий случай эвакуировали из Донбасса енота

"Нет...Нет...Нет! Это не украденный оккупантами енот из Херсона. Это енот из Донбасса, где наши спасатели помогают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины не только мирным гражданам, но и пушистым", - подписали спасатели фото.
Енот стал популярным и символичным в Украине (и не только) животным после того, как российские оккупанты, вынужденно отступая из украинского Херсона, вывезли оттуда вместе с другим захваченным имуществом и питомца из местного зоопарка. Этот задокументированный случай стал широко известным и послужил источником для многочисленных мемов.
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