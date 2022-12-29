Украинские спасатели на всякий случай эвакуировали из Донбасса енота

"Нет...Нет...Нет! Это не украденный оккупантами енот из Херсона. Это енот из Донбасса, где наши спасатели помогают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины не только мирным гражданам, но и пушистым", - подписали спасатели фото.

Енот стал популярным и символичным в Украине (и не только) животным после того, как российские оккупанты, вынужденно отступая из украинского Херсона, вывезли оттуда вместе с другим захваченным имуществом и питомца из местного зоопарка. Этот задокументированный случай стал широко известным и послужил источником для многочисленных мемов.