aA
Украинские медиа сообщили о гибели генерал-майора Виталия Герасимова, начальника штаба и первого заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа.
Украинские СМИ сообщили о гибели начальника штаба 41-й армии РФ
© Reuters / Scanpix

Российская сторона официально не подтвердила гибель генерала.

Герасимову было 44 года. Участник боевых действий во Второй чеченской войне, кавалер трёх российских орденов. Первым о гибели генерала сообщил телеграм-канал "Харьков.Главное.Политика". Если информация издания верна, то Герасимов стал вторым генералом, погибшим в Украине. Три дня назад сообщалось о смерти заместителя командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России, генерал-майора Андрея Суховецкого.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee
Delfi Plius Sniego pilys

Kaip iki karo atrodė Londone gyvenančių rusų oligarchų turtai: reikalaudavo „auksinių“ pašto kodų savo namams

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Investavimas karo metu pagal Marčiulaitį: ką daryti ir ko – šiukštu ne

Delfi Plius Dalia Daškevičiūtė

Vertingos knygos, kai nebesusitvarkome su emocijomis: sukrės, įkvėps, paskatins nusijuokti arba išsiverkti

Delfi Plius Dailius Dargis

Afganistano karas lietuvių akimis: sovietai masiškai gabendavo narkotikus, o kariai nuo kai kurių darbų išprotėdavo

Delfi Plius Regimantas Dima

Kroatijai atgauti užgrobtas teritorijas padėjo išmonė: asiliukai dalimis atnešė lėktuvus ir tankus, o serbai įtikėję propaganda nešė kudašių

Ernestas Naprys

8 metus atrodė, kad Rusija turi pranašumą kibernetiniame kare – o dabar jį pralaimi: kas atsitiko?

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Įvardijo klaidas, kurias daro priklausomų nuo alkoholio artimieji: yra keli būdai, kurie iš tiesų gali padėti

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Privačiam universitetui pamatus klojęs Chmieliauskas: esu Kauno bachūras su moksliuko etikete

Статьи по теме:

Замкомандующего 41-й российской армией погиб в войне с Украиной

Заместитель командующего 41-й общевойсковой армией...

Война в Украине. Ночные авиаудары по Сумам, ЕС готовит новые санкции в отношении России

Война в Украине продолжается больше недели....

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Ночные авиаудары по городам, есть погибшие; Россия грозит отключить газ Европе

Война в Украине продолжается больше недели....

Спецэфир Delfi: как достучаться до россиян и чем помочь беженцам из Украины

В Литве началась кампания "Позвони России ", цель...

"Позвони России": литовцы попытаются рассказать миллионам россиян по телефону о положении в Украине

Во вторник группа литовцев запустила кампанию "Позвони...

5 kartos Rusijos karo lėktuvas Sukhoi T-50 Darius Antanaitis

Военный эксперт: не надо обманывать себя, российская армия не остановится

Достаточное количество хорошо оснащенных военных...

Премьер Литвы: что касается доходов Путина, больше всего приносят продажи нефти

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник на...