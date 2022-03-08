Украинские СМИ сообщили о гибели начальника штаба 41-й армии РФ

Российская сторона официально не подтвердила гибель генерала.
Герасимову было 44 года. Участник боевых действий во Второй чеченской войне, кавалер трёх российских орденов. Первым о гибели генерала сообщил телеграм-канал "Харьков.Главное.Политика". Если информация издания верна, то Герасимов стал вторым генералом, погибшим в Украине. Три дня назад сообщалось о смерти заместителя командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России, генерал-майора Андрея Суховецкого.
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