Украинские системы ПВО зимой сосредоточатся на защите энергетических объектов – ВСУ

«Эти системы будут усиливать те же направления, которые и были в прошлом году. Понятно, что ставка будет сделана на объекты энергетики, в отопительный сезон энергетически-топливного сектора в целом, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры», – сказал Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, осень и зима станут рекордными по количеству «шахедов», которые запускает Россия. Игнат напомнил, что только за сентябрь было выпущено более 500 ударных дронов.