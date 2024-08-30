Украинские дроны атаковали Калужскую область

Украинские дроны утром в пятницу, 30 августа, атаковали Калужскую область. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что на окраине Калуги уничтожены четыре дрона. Он ничего не сказал о пострадавших или повреждениях, сообщив лишь, что „на местах уничтожения работают оперативные группы“.

Telegram-канал Mash утверждает, что два дрона находились на подлете к международному аэропорту Калуги, есть разрушения, но какие именно, ресурс не уточнил. По информации Mash, беспилотники летели в направлении бывшего завода немецкого автоконцерна Volkswagen в пяти километрах от аэропорта. Подтверждения этой информации нет.