Украинские бойцы испытали немецкие IRIS-T

Об этом заявили в командовании Воздушных сил ВСУ.

В Берлине, тем временем, анонсировали до конца года большой пакет помощи Украине. Министр обороны Германии рассказала: он будет содержать бронированные эвакуационные машины, бронированные машины "Динго", мостоукладочные танки, дополнительные гаубицы и РСЗО, а также антидронные системы.

В немецком Минобороны обещают продолжать поддержку. По оценкам главы ведомства, больше всего Украина сейчас нуждается в системах ПВО и артиллерии.

Поставки IRIS-T в Украину: что известно



В начале октября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла на юг Украины и встретилась со своим коллегой Алексеем Резниковым. Она заявила, что "в ближайшие дни" состоятся поставки ПВО в нашу страну.

Сначала ФРГ пообещала доставить в Украину одну IRIS-T SLM. Однако в августе канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу трех дополнительных систем ПВО указанного типа.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляла, что вторую IRIS-T SLM Украина получит еще в этом году, а третью и четвертую — в начале следующего. Однако теперь планы изменились.

В начале сентября Резников сообщил, что украинские военные заканчивают учения по использованию немецких систем ПВО.

10 октября Германия объявила об отправке первой из четырех систем ПВО IRIS-T Украине.