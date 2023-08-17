Украинские беженцы в ФРГ. Когда власти забирают у них детей

Дочери Ирины дома не было. По словам женщины, девочка уже несколько дней находилась в детском центре. По указанному Ириной адресу мы выяснили, что речь идет об одном из учреждений, в котором временно проживают дети, находящиеся под защитой югендамта.

DW встретилась с Ириной на западе Германии в городе Г. на детской площадке возле дома, где женщина вместе с дочерью снимает квартиру. После знакомства Ирина пригласила нас к себе домой, где подробно рассказала о том, как после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину она вместе с дочерью оказалась в Германии и что произошло потом.

"Мама, забери меня отсюда домой. Я очень по тебе скучаю", - говорит по-украински 7-летняя Светлана на видео, которое показывает ее мать, 52-летняя Ирина (имена матери и ребенка изменены в целях защиты личных данных). Ирина через социальные сети обратилась к журналисту DW, чтобы сообщить о том, что Jugendamt (югендамт - государственная служба в Германии , занимающаяся вопросами защиты и помощи детям и молодежи) "забрал у нее дочь". С просьбой о помощи Ирина также обратилась и в различные инстанции - украинские, немецкие и европейские.

В документе от городских властей, который Ирина показала нам во время встречи, говорилось, что югендамт города Г. обращается в суд, чтобы, "как минимум, лишить мать права определять место жительства дочери" и "назначить ответственным" за все вопросы, касающиеся ребенка, "городскую службу по вопросам защиты детей и молодежи". Другими словами - частично лишить Ирину родительских прав.

Ирина во время встречи с DW рассказала о том, что через несколько дней у нее должен состояться суд, а до судебного решения ей не разрешается видеться с дочерью. Почему ее разлучили с ребенком и почему она должна предстать перед судом, Ирина точно не знает. Женщина не говорит по-немецки, только по-русски и по-украински, общается с чиновниками с помощью гугл-переводчика и переводит все бумаги с помощью телефона, либо прибегая к посторонней помощи.

Случай Ирины - не единственный, когда у украинских беженцев данная служба временно забирала детей. Это подтвердили и в посольстве Украины в Германии. В ответе посольства на запрос DW говорится, что "статистика таких случаев ведется и находится в постоянной динамике". По данным, которые озвучил украинским СМИ уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец, по состоянию на июнь 2023 года в Европе у украинских беженцев забрали 240 детей. Конкретных данных по Германии Лубинец не привел.

Иначе выражаясь - во всех структурах, куда обращалась Ирина, ее, судя по документам, воспринимали как родителя, который, вероятно, не совсем справлялся с ситуацией, а ребенка - как нуждающегося в помощи. И в этом случае югендамт мог и, более того, должен был вмешаться в ситуацию.

В истории Ирины ее возвращение в Украину, на самом деле, стало лишь поводом. В документах, которые показала женщина - это письма из югендамта, рекомендации и характеристики из школы и детского сада, из больницы, где лежал ребенок, - повторяется примерно одна и та же формулировка: "чрезмерно обремененная ситуацией, находящаяся в стрессе мать" и "демонстрирующий крайне странное поведение и нуждающийся в особом уходе ребенок".

В другом документе, из самого югендамта города Г., указано, что "поводом для обращения в суд послужило желание матери вернуться в Украину ( Киев ), где идет война, вместе с ребенком". Также там подчеркивалось, что "благополучию ребенка, согласно данной югендамтом оценке, угрожает серьезная опасность". На первый взгляд, как следует из этой формулировки, Ирина виновата в том, что решила вернуться с дочерью в Украину. Но разве это запрещено?

Украинская беженка Ирина, у которой забрали дочьФото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW В случае Ирины югендамт усмотрел в ее желании вернуться в Украину прямую угрозу жизни ребенка. И временно поместил дочь в детский центр. Глава правления украинского благотворительного Фонда "Генерация 4" Юлия Черепнина, которая помогает семьям украинских беженцев, оказавшимся в подобной ситуации, приводит еще один похожий пример: "Был случай, когда мама сказала югендамту - отдайте мне ребенка, у него депрессия, я хочу вернуться в Украину. Ее частично лишили родительских прав. Потому что она хочет вывезти ребенка в страну, где идет война, и таким образом нанести вред его жизни и здоровью. В этом случае она больше не имеет права решать, где ей с ребенком лучше жить".

Как говорится на официальной странице этой службы в городе Г., ее основной задачей является "защита благополучия детей и подростков", и "сотрудники югендамта обязаны принимать меры, если ребенку может угрожать опасность". В этом случае, согласно своим полномочиям, югендамт устанавливает контакт с семьей ребенка, при этом тесно сотрудничает с другими организациями, например, детскими садами, школами, полицией, врачами, чтобы совместно найти выход из ситуации и решить, что необходимо изменить, чтобы защитить ребенка.

"Дочери нужно было общение, она страдала от одиночества, везде бегала по гостинице. Мне сказали, что есть югендамт, который поможет легализоваться, адаптироваться, найдет переводчика, поможет найти для ребенка садик. И я пошла в югендамт, - делится с DW своей историей Ирина. - Я сказала, что хочу, чтобы они помогли моему ребенку восстановиться здесь, потому что у нее был стресс, чтобы помогли найти кружки какие-то, бассейн, чтобы ребенок был чем-то занят".

Ирина - одна из более миллиона украинских беженцев, которые прибыли в Германию, спасаясь от войны. Большинство из них - это женщины с детьми. Как рассказывает Ирина, у которой трое детей, в Украине она 30 лет проработала медсестрой, но на момент полномасштабного вторжения России в Украину она была частным предпринимателем. Хотя после пандемии ее небольшой бизнес развивался не очень хорошо. По прибытии в Германию Ирину вместе с младшей дочерью, (старшие дети живут отдельно) распределили в город Г. и временно поселили в гостинице. Ей нужна была помощь и она сама обратилась за ней в югендамт.

То есть, если югендамт в рамках своих полномочий по защите ребенка уже действует и принимает те или иные меры, то он может воспрепятствовать возвращению семьи вместе с ребенком в Украину, поскольку это может угрожать благополучию ребенка. Как же получилось, что любящая свою дочь и заботливая мать Ирина оказалась в поле зрения югендамта города Г.?

Девочку трижды отстраняли от занятий в школе из-за плохого поведения. По этой же причине ее исключили и из детского сада. Из больничных листов, выданных в Германии, которые показала нам Ирина, следует, что у ребенка есть определенные особенности развития. Как говорится в заключении врача, ребенок "испытывает трудности эмоционально-социального характера".

По словам женщины, ей несколько раз назначали в помощь соцработников, которые приходили домой и были с ребенком в школе. Но, как говорится в документе из югендамта, который показала нам Ирина, она утверждала, что это не та помощь, которая ей необходима. Кроме того, женщина рассказала, что несколько раз обращалась с жалобами в югендамт - и на продленку, и на школу, в которую ходила дочь.

Детская площадка, где Ирина гуляла с дочерьюФото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW Кроме того, по словам Ирины, "я говорила в югендамте, что мне трудно, что ребенок особенный, он гиперактивный. Подписала документ - мне сказали, что это документ о том, что я прошу помощи. Я его внимательно посмотрела и перевела с помощью телефона". Тем самым Ирина сама уполномочила службу оказывать ей помощь. И югендамт это всегда делал, что подтверждает Ирина.

"Я хотела лучшего для своей дочери, а ее у меня забрали"

По просьбе матери и учитывая все эти обстоятельства, югендамт принял решение перевести девочку в школу в другом городе для детей с особыми потребностями. В этой школе, по словам Ирины, дочери очень нравится: "Она закончила год хорошо. Я благодарна этим учителям. В этой школе совсем другое отношение к детям". В эту же школу ребенок пошел и с началом нынешнего учебного года 7 августа, несмотря на то, что временно находится не с матерью.

"Я хотела лучшего для своей дочери, а ее у меня забрали", - сетует Ирина, обвиняя во всем югендамт города Г. На просьбу DW прояснить случай Ирины в югендамте ответили, что не имеют права давать какую-либо информацию по этому поводу в целях защиты личных данных.