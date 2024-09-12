Украинская разведка заявила, что уничтожила над Черным морем российский самолет Су-30

По данным украинской разведки, операцию провели бойцы спецподразделения ГУР. Подбитый самолет перестал выходить на связь около 5:00 утра 11 сентября, он упал в море. Российские военные, участвовавшие в поисках самолета, обнаружили обломки в 70 км к северо-западу от мыса Тарханкут.

Разведка заявила, что уничтожен истребитель 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки в аннексированном Крыму.