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В Кремле уже принято решение начать войну против Молдовы. В случае захвата страны Россией риски для Украины возрастут, сообщает Обозреватель.
Moldova
Moldova
© AFP / Scanpix

Об этом в воскресенье, 1 мая пишет The Times, ссылаясь на источники в украинской разведке. Согласно их данным, на нападение в ближайшее время на бывшую страну СССР, в армии которой всего 3250 военных, указывает "ряд признаков".

В случае успеха РФ может попытаться открыть из Молдовы новый фронт против Украины.

В частности, российские агрессора могут атаковать Одессу.

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение атаковать Молдову. Судьба Молдовы очень важна. Если россияне возьмут ее под свой контроль, мы станем легкой мишенью в военном отношении и угроза для Украины станет экзистенциальной", — сказал источник.

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DELFI
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